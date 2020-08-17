В Германии задумались об обращении в ООН из-за угроз США по «Северному потоку – 2»

Германия думает поднять в ООН вопрос о том, что нападки Соединенных Штатов на «Северный поток – 2» противоречат нормам международного права, сообщил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Противостоять действиям США любой стране мира в одиночку очень тяжело, тем более Германии, чья экономика сильно зависит от американского бизнеса», – передает телеканал «360» его слова.

Гердт при этом отметил, что обращение в ООН – это попытка страны отстоять свое право на энергетическую независимость всеми дипломатическими методами. Кроме того, по словам Гердта, влияние США в ООН уже не такое монопольное, как раньше. Соответственно, есть шанс, что организация примет резолюцию, осуждающую американский подход.

Депутат также призвал понимать, что речь идет не о наложении санкций. По его словам, основной целью станет добиться резолюции и получения какой-либо платформы для противодействия США.

Изначально о возможности обращения в ООН или обращение с жалобой в соответствующие суды по поводу санкций в отношении «Северного потока – 2» заявил в интервью для RT Deutsch глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, недопустимо, чтобы одна страна предписывала другой, как решать вопрос собственного энергообеспечения. США же именно это и пытаются сделать в отношении Германии, добавил Эрнст

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Гердт подчеркивал, что США заинтересованы продавать СПГ, который обойдется Европе «очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии».

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.