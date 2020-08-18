Лукашенко заявил о приведении войск на западе Белоруссии в боевую готовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развернула боевые подразделения армии на западных границах и привела в их в полную боеготовность.

«Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Белоруссия находится, и не знают, что здесь происходит. Но, тем не менее, делают эти заявления», – заявил Лукашенко, передает БелТА

Минобороны развернуло боевые подразделения армии на западных рубежах страны, они приведены в полную боевую готовность, подчеркнул президент.

«Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств. Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально», – пояснил Лукашенко.

Во вторник сообщалось, что белорусские истребители начали патрулировать государственную границу в рамках боевой подготовки. Кроме того, к тактико-строевому занятию с боевыми стрельбами начали готовиться зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад. Стрельбы будут проводить из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пусков переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».