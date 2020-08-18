Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 руб., курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. По состоянию на 10.05 курс доллара замедлил снижение до 0,01% и находился на отметке 73,73 руб. В то же время курс евро перешел в «зеленую» зону и рос на 0,16%, до 87,64 руб.

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