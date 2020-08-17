Отличникам в Коми выплатят по 50 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ

В Коми выпускники, получившие по результатам Единого государственного экзамена высший балл, а также ставшие призерами Всероссийской олимпиады школьников, получат по 50 тыс. рублей.

В Сыктывкаре (Республика Коми) 17 августа поздравляли выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов и ставших призерами Всероссийской олимпиады школьников. В качестве поощрения за достижения в учебе эти выпускники получат премии по 50 тыс. рублей за каждые 100 баллов и по 30 тыс. рублей за призовое место в олимпиаде, пишет газета «Деловой Петербург».

Выплата единовременных премий выпускникам, получившим по результатам Единого государственного экзамена 100 баллов, а также призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, стала нововведением 2020 года. В правительстве Коми сообщили, что средства будут перечислены выпускникам до 1 октября.

Как сообщил врио главы республики Владимир Уйба, в этом году в Коми ЕГЭ на 100 баллов сдали 23 выпускника, двое из них получили высший балл сразу по двум предметам. Призерами всероссийской олимпиады школьников стали четверо выпускников.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил что показатели ЕГЭ по русскому языку ежегодно улучшаются.