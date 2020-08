Британское издание объяснило пользу российской вакцины от коронавируса Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья 17 августа 2020, 21:22 Текст: Александра Юдина

У западного побережья Ирландии были замечены российские подводные лодки, сообщил The Times со ссылкой на ирландские Силы обороны. Эксперты убеждены, что субмарины российского ВМФ пытаются получить доступ к подводным интернет-кабелям в разведывательных целях. Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT. По данным газеты, такие выводы ирландцев основаны как на данных разведки, так и на ряде недавно произошедших инцидентов, которые «указывают на присутствие в водах, патрулируемых ирландскими ВМС, российских подводных судов». Речь идет о подводных лодках проекта «Палтус», переброшенных из Черного моря в Балтийское, сообщили изданию «военные источники» в Ирландии. Издание также отмечает, что присутствие в ирландских водах субмарин представляет собой серьезную проблему для Сил обороны Ирландии, поскольку у них нет средств не только для того, чтобы отслеживать перемещение проходящих мимо подлодок, но и для того, чтобы их обнаруживать. Также по мнению автора статьи, отдельные опасения вызывает угроза, которую подлодки представляют для подводных интернет-кабелей, передающих данные между Европой и Америкой. Так, высказываются, в частности, предположения, что российские субмарины размещают рядом с ними специальные устройства для слежки за интернет-коммуникациями, добавляет The Times. Кроме того, издание напоминает, что поскольку Ирландия не имеет возможности оборонять свое воздушное пространство самостоятельно, воздушное прикрытие для страны обеспечивает британская авиация, несмотря на то, что никаких официальных соглашений по данному вопросу Лондон и Дублин не подписывали. При этом автор статьи утверждает, что после того, как глава ВВС Соединенного королевства заявил о том, что Россия проявляет по всей Европе «авантюризм», Великобритания «направила на защиту своих интересов на море» девять противолодочных самолетов. По мнению консультанта по оборонным вопросам Деклана Пауэра, Ирландии следует пересмотреть свою политику в плане защиты важнейших инфраструктурных объектов. «Ирландия не может в одиночку оборонять основную инфраструктуру, но мы могли бы вступить во взаимодействие с другими странами, которые это делать в состоянии. Ирландская экономика в наше время зависит от связанности с Европой и США, поэтому правительству придется что-то сделать, чтобы эту связанность защитить», – передает The Times его слова. Ранее представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявляла, что активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений с окончания холодной войны. Американский журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов. В список, среди прочих, вошли военно-морские силы США и России.

