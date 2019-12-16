НАТО заявило о «небывалой активности» российских подлодок

Активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений с окончания холодной войны, заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«Россия непрерывно усиливает свои операции под водой», – заявила Лунгеску в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), добавив, что особенно это якобы касается Северной Атлантики и Норвежского моря.

По ее словам, Альянс будет реагировать на это, помимо прочего, усиленным патрулированием. Также планируется инвестировать в современные технологии уничтожения подлодок с воздуха, передает РИА «Новости».

При этом Лунгеску отметила, что Северная Атлантика по-прежнему «жизненно важна для безопасности Европы» в том, что касается маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов коммуникации.

Как отмечает RND, в последнее время Россия значительно улучшила свой подводный флот с точки зрения технологий: подлодки стали намного тише. Кроме того, на Западе опасаются российских ракет подводного базирования, которые также были усовершенствованы.

Ранее американский журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов. В список, среди прочих, вошли военно-морские силы США и России.

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