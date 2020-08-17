Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 72,95 руб., курс евро прибавил 0,3%, до 86,51 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 доллар торговался на уровне закрытия предыдущей сессии – 72,88 руб., а курс евро замедлил рост до 86,47 руб. (+0,26%).

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