Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в Сочи

Самолет, летевший из Москвы в турецкую Анталью, вынужденно приземлился в Сочи из-за жалобы пассажирки на острые боли в животе, сообщил представитель аэропорта российского курорта.

По его словам, в 6.17 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс Москва (Внуково) – Анталья.

«Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе. К самолету была вызвана скорая помощь», – передает РИА «Новости» слова представителя воздушной гавани.

Он добавил, что женщина госпитализирована в 06.40 в адлерскую больницу №4».

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

С 10 августа турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines возобновили полеты из курортных городов Турции (Анталья, Бодрум и Даламан) в Россию.