Стало известно о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines возобновят полеты из курортных городов Турции (Анталья, Бодрум и Даламан) в Россию, сообщили в Росавиации. С 10 августа Россия откроет авиасообщение с этими городами.

«Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом уточняется, что более десяти российских авиакомпаний готовы возобновить полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в эти турецкие города.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.