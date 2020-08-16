НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Белоруссии

НАТО не наращивает военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в заявлении Североатлантического альянса.

«Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны», – передает ТАСС ее слова.

Лунгеску отметила, что «НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии».

«Как сказал генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг), необходимо уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест», – добавила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы. Он отреагировал на идею выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева с участием более 300 тыс. человек. «Этот «ланцуг» – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы», – подчеркнул Лукашенко.