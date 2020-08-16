Лавров обсудил с Помпео инициативу Путина о саммите по Ирану

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обменялся мнениями по предложению президента Владимира Путина провести встречу лидеров «пятерки» СБ ООН, ФРГ и Ирана.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента России Владимира Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон», – передает РИА «Новости» сообщение российского МИД.

В МИД также отметили, что в ходе беседы с российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции Совбеза ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

«Лавров подчеркнул, что заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока», – говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что Лавров и Помпео обсудили график двусторонних контактов на ближайшую перспективу. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.