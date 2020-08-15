В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», – говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что за сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

По всей стране за прошедшие сутки выявлен 5061 новый случай коронавируса, всего в России зарегистрировано более 917 тыс. случаев заболевания.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.