Власти Коми решили помочь семьям погибших после обрушения в шахте

Семьям рабочих, которые погибли при обрушении в шахте «Воргашорская» в Коми, окажут помощь, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Коми Владимир Уйба.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся республика скорбит вместе с вами. Семьям погибших рабочих будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил Уйба во «ВКонтакте».

В субботу в Коми на шахте «Воргашорская» произошло обрушение, погибли четыре человека. В компании АО «Воркутауголь», которой принадлежит шахта, сообщили, что, по предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности. Тела погибших при обрушении достали из-под завалов, возбуждено уголовное дело.