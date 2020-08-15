Зеленский предрек «трагические последствия» после передачи Москве задержанных в Белоруссии россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по передаче Белоруссией России задержанных россиян, которая состоялась в пятницу.

«Несколько слов о важном с большой буквы. О тех самых «вагнеровцах», демонах современной войны, которых правительство Белоруссии отдало... России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», – написал Зеленский в своем Facebook.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев не вмешивался во внутренние дела Белоруссии, «этого точно не было». При этом, по его словам, вмешательство было со стороны задержанных россиян.

Зеленский напомнил, что офис генпрокурора Украины делал запрос в генпрокуратуру Белоруссии о выдаче россиян, поскольку всех задержанных украинская сторона подозревает «в участии в террористической организации», Запрос остался без ответа, добавил он.

«Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», – отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что россиянам не удастся «избежать ответственности» перед законом или «уже перед богом».

Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

В МИД Украины после передачи напомнили Минску про принцип взаимности в вопросах экстрадиции граждан.

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направлял в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.