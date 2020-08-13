Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,32% – до 73,48 руб., курс евро – на 0,07% – до 86,78 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00. К 10.14 курс доллара находился на уровне 73,4875 руб. (-0,31%), а курс европейской валюты перешел к росту и торговался по 86,87 руб. (+0,03%), передает ТАСС.

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