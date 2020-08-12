В Совфеде сказали, кто имеет право на повышенную пенсию

Право на повышенные пенсии имеют летчики и работники угольной промышленности, так как их профессии связаны с повышенным риском для жизни, рассказал член Совфеда и глава организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.

При этом получать повышенный размер выплат к пенсионному пособию могут не все. «Для того, чтобы получать повышенную пенсию, нужно иметь основания. Либо это специальное законодательство об определенной профессии, либо это накопительные программы, в которых каждый из нас может участвовать», – рассказал Рязанский ФАН.

Размер доплат летчикам и шахтерам меняется ежегодно с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Доплата зависит от среднемесячного заработка, продолжительности стажа, дающего право на доплату, а также от суммы взносов, поступивших в бюджет ПФР от работодателей.

Пенсионный фонд России сообщил, что с 1 августа летчики получат прибавку в среднем в размере 4 тыс. 450 рублей, а сотрудники угольной промышленности – 4 тыс. 150 рублей В ПФР пояснили, что начисление доплаты произойдет автоматически, писать заявление для этого не нужно.

У летчиков и работников угольной промышленности свои собственные системы, пояснил член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«У них свой норматив отчислений. Их пенсии, по сравнению с другими, повышенные и регулируются отдельными законодательными актами. Будут ли другие профессии входить в этот перечень, пока неизвестно. На сегодня таких инициатив нет. Но задача государства, чтобы пенсии росли у всех категорий населения», – сказал Тарасенко.

По словам Рязанского, с 1 августа проводится перерасчет пособий всем работающим пенсионерам.

«Работающих пенсионеров больше 9,5 млн человек. С 1 августа перерассчитывается страховая пенсия для этих граждан. Это связано с тем, что, работая, они продолжают отчислять средства в пенсионную систему. Кроме того, с 1 июля был произведен перерасчет пенсий для граждан, которые родились раньше 1967 года и участвовали в накопительных процедурах», – пояснил он.

Напомним, Пенсионный фонд России сообщил, что пожилым людям старше 80 лет пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты, с 1 января она была проиндексирована до 5 686,25 рублей.

Кроме того, ПФР продлил до конца августа упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией.