Эксперт оценила итоги встречи Путина и врио губернатора Камчатки

«Солодову есть что сказать по любому из направлений развития региона. И жителям Камчатки хорошо видно, чем именно занимается врио губернатора», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым.

«Первый важный момент заключается в том, что Солодов комплексно подходит к развитию региона и достиг серьезных результатов. Мы видим, что обсуждался действительно широкий круг вопросов, начиная с социальной сферы и заканчивая инфраструктурными проектами. Например, обсуждалась тема Морского перегрузочного терминала. Это, конечно, огромный проект для региона», – сказала политолог Анна Федорова.

«Также обсуждался вопрос развития инфраструктуры интернета, потому что жителям региона необходимо обеспечить доступ к Сети», – добавила эксперт.

«Еще один ключевой момент – это история с больницей, которую долгое время не могут достроить. Если Солодову удастся сдвинуть этот процесс – для региона это будет позитивным прорывом», – отметила собеседница.

«И в целом принципиальным является то, что Солодову есть что сказать по любому из направлений развития региона. Везде есть какие-то подвижки к лучшему, потому жителям Камчатки хорошо видно, чем именно занимается врио губернатора», – подытожила Федорова.

Напомним, в среду Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Глава государства отметил, что уровень доходов граждан на полуострове «неплохо смотрится», но из-за очень высокого уровня цен «реальные доходы не такие уж и большие получаются».

«И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он поручил врио главы региона вместе с Федеральной антимонопольной службой «самым внимательным образом на это взглянуть».

Кроме того, Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке. «Здесь нужно, видимо, и чтобы «Новатэк» сам принял участие, и Газпром, и правительство, и край. Давайте проработаем», – сказал президент, комментируя просьбу своего собеседника оказать поддержку, чтобы сдвинуть инвестпроект с мертвой точки.

Также глава государства обсудил ситуацию в сфере здравоохранения в регионе.

В мае Солодов в рамках проекта «Региональные практики» рассказал об основных проблемах региона и сформулировал три главных направления для развития края.