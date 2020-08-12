Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин усомнился в обоснованности высокого уровня цен на Камчатке, поручив проанализировать деятельность монополистов в регионе.

На встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, которая прошла в режиме видеоконференции, глава государства отметил, что уровень доходов граждан на полуострове «неплохо смотрится», но из-за очень высокого уровня цен «реальные доходы не такие уж и большие получаются».

«И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он поручил врио главы региона вместе с Федеральной антимонопольной службой «самым внимательным образом на это взглянуть».

Кроме того, Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке. «Здесь нужно, видимо, и чтобы «Новатэк» сам принял участие, и Газпром, и правительство, и край. Давайте проработаем», – сказал президент, комментируя просьбу своего собеседника оказать поддержку, чтобы сдвинуть инвестпроект с мертвой точки.

Также глава государства обсудил ситуацию в сфере здравоохранения в регионе.

В мае Солодов в рамках проекта «Региональные практики» рассказал об основных проблемах региона и сформулировал три главных направления для развития края.