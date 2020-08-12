Мишустин назвал сроки начала работы номера 112 по всей России

Единый номер вызова экстренных служб 112 заработает на территории всей России в 2021 году, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

«Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», – передает ТАСС слова Мишустина.

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