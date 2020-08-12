Соловьев дал совет сторонникам отмены половой идентификации

«Когда ты идешь оформлять какой-нибудь финансовый документ, ты о себе рассказываешь столько, что мама не горюй, а если в паспорте пол указать, ужас какой-то случится», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, критикуя идею голландских властей убрать из паспорта графу «пол», чтобы не ущемлять права небинарных трансгендеров.

«Зачем указывается пол? Очевидно – для идентификации, как и все, что находится в паспорте. Если мы не хотим, чтобы человека идентифицировали, может, нам отменить паспорта? В чем смысл этой борьбы, зачем пол надо отменять? От этого он что, куда-то денется?» – рассуждает Соловьев.

Журналист сослался на обилие информации о человеке в Сети. «В эпоху, когда о человеке известно все, и собирается страшное количество данных, делать вид, что мы не будем указывать пол – это не самая большая проблема. Когда ты идешь какой-нибудь финансовый документ оформлять, ты о себе рассказываешь столько, что мама не горюй, а если в паспорте пол указать, ужас какой-то случится. Я рад за голландцев, что у них нет других проблем», – сказал Соловьев.

«Пусть те люди, которые хотят отменять пол, подадут в суд на господа Бога или на природу, что таким образом она устроена. И на основании этого закона потребуют, чтобы взяли и отменили пол», – посоветовал телеведущий.

«Если отменяешь в паспорте, то отменяй и все его проявления. Наличие разных половых признаков никого не оскорбляет?» – иронизирует журналист.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, к 2025 году в Нидерландах из удостоверений личности исчезнет упоминание о мужском и женском поле. Однако графа сохранится в загранпаспортах, «чтобы соответствовать требованиям Евросоюза (ЕС), который не уступил призывам сторонников недопущения сексуальной дискриминации».

По данным издания Le Figaro, власти страны отреагировали на политические требования сексуальных меньшинств ЛГБТК (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров). Некоторые из них не ощущают себя «ни мужчинами, ни женщинами и не находят своего места в «структурировании» общества вокруг мужского и женского начала».

Отмечается, что либеральное правительство Марка Рютте, вероятно, считает, что такая реформа позволит лучше бороться с неравенством, от которого страдают женщины, так как, убрав графу «пол», Нидерланды избавятся «от соблазна дискриминации».

Ранее в Бельгии тоже решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте. До этого в Германии начали признавать третий пол – кроме мужчин и женщин там теперь есть так называемые интерсексуалы.

Руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений, исследователь феминизма Анна Очкина считает, что убирать из паспорта графу о поле не стоит, потому что это только усилит дискриминацию. «Это устранит из социальной политики идею о том, что люди разные. Равное право означает равное право для разных, а не уравнивание. Если мы не учитываем различий, мы усиливаем дискриминацию, а не ослабляем ее. У женщин есть особые нужды, и они должны быть учтены в любой социальной политике или политике работодателя», – сказала феминистка газете ВЗГЛЯД.

Очкина отметила, что чаще всего причинами дискриминации являются доход и статус, география, национальность. Разумно убрать национальность из паспорта, потому что по ней сложно идентифицировать человека, а пол, как правило, видно, считает она.

«Глупо убирать из паспорта пол. Это не поможет женщинам, которых дискриминируют из-за внешности. Даже если человек отрицает свой пол или меняет, он все равно отталкивается от какого-то пола. Можно быть толерантным к любому выбору, но убрать эту характеристику из жизни людей нельзя», – считает Очкина.

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