Ветераны «Спартака» написали письмо главе РПЛ из-за матча с «Сочи»

Ветераны московского ФК «Спартак» подписали письмо с обращением к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту РФС Александру Дюкову из-за судейства в матче РПЛ с Сочи.

«Спартак» 9 августа в матче с «Сочи» сыграл со счетом 2:2, оба мяча сочинская команда забила с пенальти, правомерность которых у ветеранов московского клуба вызвала вопросы, передает ТАСС.

В офис «Спартака» пришло письмо на имя Дюкова и Федуна, в котором ветераны команды выразили тревогу и озабоченность в связи с ситуацией.

«Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче «Спартак» – «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футболу и РФС», – говорится в письме.

Ветераны «Спартака» призвали принять Дюкова «справедливые решения», в том числе отстранить от работы Казарцева и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.

Письмо подписано Олегом Романцевым, Ринатом Дасаевым, Юрием Гавриловым, Сергеем Родионовым, Сергеем Шавло, Василием Кульковым.

Ранее СМИ сообщили, что у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, диагностировали инсульт. По этим данным, Ефремов заявил, что перенервничал из-за игры «Спартака».

В воскресенье «Спартак» в матче первого тура РПЛ в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что в понедельник команда снимется с чемпионата России, однако этого не произошло.