Польша захотела стать посредником между Лукашенко и оппозицией

Варшава готова выступить в роли посредника в переговорах между властями Белоруссии и оппозицией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

«Польша готова играть роль посредника между оппозицией и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Еще есть место для диалога», – цитирует ТАСС Чапутовича.

Ранее в Польше несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против итогов выборов президента Белоруссии.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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