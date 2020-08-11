Путин рассказал о реакции президента Кипра на поправки в налоговое соглашение

Президент Кипра с пониманием отнесся к предложению Москвы внести поправки в налоговое соглашение с Россией, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Я разговаривал с президентом Кипра, он с пониманием отнесся к нашим предложениям. Все ясно, ничего сложного здесь нет. Но единственное, что беспокоило моего коллегу, и вам говорил об этом, председателю говорил, во всяком случае, правительства России, чтобы эти потоки не ушли куда-то в другое место. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы не в том, чтобы потоки переключать куда-то в другие страны, а в том, чтобы эти средства оставались у нас. Или облагались, повторяю, справедливым налогом, либо вкладывались в развитие», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «с остальными партнерами нужно, безусловно, это работу продолжить». «И так, как мы договаривались, подходить по-партнерски, своевременно информировать коллег, делать предложения, которые будут понятны всем, будут корректными. Ну а если мы будем сталкиваться с непониманием нашей позиции, то тогда мы оставляем за собой право в одностороннем порядке эти соглашения прекращать», – отметил он.

Президент добавил, что в соответствии с международным правом и в соответствии с этими соглашениями Россия имеет право на односторонний выход. «Надо, чтобы коллеги знали об этом. И надеюсь, работа будет поставлена корректно, но должным образом, с необходимым нам нужным конечным результатом», – заключил Путин.

Напомним, Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией.

В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук уточнил, что правительство внимательно изучает налоговые соглашения со всеми странами, может направить предложения о пересмотре Швейцарии и Гонконгу.

«Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у Российской Федерации с зарубежными партнерами. Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае Вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем», - сказал он.

Между тем, Нидерланды продолжают переговоры с Россией по пересмотру налогового соглашения. Об этом заявили в минфине Нидерландов в ответ на вопрос о том, какое решение приняли Нидерланды по предложению России об изменении налогового соглашения. Представитель министерства также подчеркнул, что соответствующее письмо от Минфина России будет учтено в ходе продолжающихся переговоров.

Президент Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Мальта и Люксембург уже согласились на предложенные российской стороной условия. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам, официального ответа ожидают в ближайшие недели.