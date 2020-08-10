В «МТС-Беларусь» заявили о проблемах со связью

Качество работы сервисов «МТС-Беларусь» ухудшилось, сроки восстановления пока не известны, сообщили в пресс-службе оператора. Информация о размере и порядке компенсации будет объявлена позже.

«В связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС и других операторов связи наблюдается ухудшение в работе сервисов передачи данных. К сожалению, у нас нет информации о сроках восстановления сервисов и услуг. Информация о размере и порядке компенсации будет объявлена после восстановления работы интернет-сервисов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, «трудно не связать отключение интернета с происходящими событиями» в Белоруссии, в частности, разгоном митинга оппозиции вечером 9 августа.

Тем временем, столица Белоруссии уже второй день подряд испытывает сложности со связью, передает ТАСС.

Так, в Минске практически не работает мобильный интернет, на подключенных по кабелю стационарных компьютерах не открываются некоторые сайты, периодически отключаются мессенджеры.

Также иногда перестают функционировать популярные поисковые сервисы. В мессенджерах не загружаются медиафайлы. Невозможно воспользоваться большинством мобильных приложений, например, по вызову такси. При этом терминалы оплаты продолжают действовать.

По информации Национального центра реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY), DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются, передает БелТА.

«Волна DDoS-атак на интернет-ресурсы сети BY-NET была зафиксирована накануне. Сегодня в течение дня атаки продолжаются. В основном целью становятся сайты государственных органов и организаций», – отметили в центре.

Там также добавили, что за прошедший период фиксировались разные типы флуда для переполнения каналов связи, что создает мощную нагрузку на сервер.

«Также присутствовали воздействия смешанного типа – флуд плюс атаки, направленные на истощение ресурса сервера (ОЗУ, ЦПУ и т.д.)», – добавили в центре.

Суммарная мощность некоторых атак превышала 200 Гбит/с.

«Все они были успешно отражены защитными техническими решениями (Anti-DDoS) провайдеров», – заключили в компании.

Отмечается, что особенно много атак пришлось на сайт ЦИК. Они совершались 9 августа в 19.41 и 23.20.

В Минске перебои с интернетом начались в воскресенье утром, к вечеру он полностью пропал. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В день президентских выборов в ряде городов Белоруссии возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета. Некоторые магазины в Минске сообщали, что не могут принимать оплату банковскими картами из-за проблем в работе терминалов.

Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

Президент республики Александр Лукашенко ранее заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы.