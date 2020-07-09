Россия нарастила золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы России к 3 июля выросли на 0,3% (или на 1,5 млрд долларов) по сравнению с показателем на 26 июня и составили 569,8 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

Рост, как отметили в ЦБ, произошел «за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», передает ТАСС.

Напомним, золотовалютные резервы России по состоянию на 1 июля выросли на 0,5% и достигли 568,872 млрд долларов против 566,134 млрд долларов на 1 июня.