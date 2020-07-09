Глава минобороны Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

Беспорядки последних дней в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.

Вулин заявил, что «у нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии», передает РИА «Новости».

«Это нельзя по-другому описать и объяснить. Нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины (парламента), поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан», – указал он.

В свою очередь заместитель главы администрации Белграда Горан Весич заявил, что ущерб лишь от одной ночи двухдневных протестов в столице Сербии составляет более 15 млн динаров (около 127 тыс. евро).

Он подчеркнул, что на предполагаемых организаторов протестов – оппозиционных активистов – будет заведено уголовное дело.

По данным службы скорой помощи, при беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович на ночном брифинге рассказ о 10 раненых полицейских, у одного из которых, по его словам, «были сломаны обе ноги», но не уточнил, где именно сотрудник получил такую травму.

На предыдущих протестах со вторника на среду пострадали 43 полицейских и около двух десятков граждан. Одного из сотрудников МВД сбила машина.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов.

Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространения коронавируса, требовали предоставления «правдивых» сведений о жертвах COVID-19 и критиковали редакционную политику национального телерадиосервиса, который якобы необъективно освещает действия оппозиции и протесты.

При этом некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово.

В Нови-Саде в протестном митинге приняли участие несколько тысяч демонстрантов, представляющих и левые, и крайне правые политические течения. Хулиганы разбили стекла в офисе СПП, вынесли оттуда мебель и подожгли ее перед входом, а также атаковали камнями, коктейлями Молотова и пиротехникой здание городской управы, разбили дверь на входе в офис регионального Радио-телевидения Воеводины.

Нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС. Сотрудники жандармерии рассеяли протестующих и перекрыли кордонами центр Нови-Сада, после чего ситуация успокоилась.

В Нише демонстранты закидали камнями и фруктами офис СПП и также напали на сотрудников телеканала РТС.

В Крагуеваце около 1,5 тыс. протестующих выступили перед зданием городской управы. Сначала акция носила мирный характер, но после 22.00 (23.00 мск) хулиганы камнями разбили окна на первом этаже местного полицейского участка и закинули в помещение фальшфейеры. Силы правопорядка рассеяли толпу с использованием слезоточивого газа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сербы устроили коронавирусный майдан.

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