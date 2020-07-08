В результате протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 протестующих

По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщил директор столичной полиции Владимир Ребич.

«Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов», – передает ТАСС слова Ребича.

Во вторник президент Сербии Александр Вучич объявил, что в Белграде вводится комендантский час из-за критической ситуации по эпидемии новой коронавирусной инфекции. После этого в сербской столице начались массовые беспорядки.

Около 5 тыс. человек вышли к парламенту, сожгли три полицейских машины и напали на кордоны. Полиция применила слезоточивый газ, передает телекомпания RT.

Massive crowd of protesters came out in #Belgrade tonight over new govt. lockdowns over the #CoronaVirus #Serbia pic.twitter.com/4JdsVRPW6y — Simulation Warlord (@zerosum24) July 8, 2020

Участники беспорядков также попытались штурмовать здание парламента Сербии, нескольким протестующим удалось ненадолго ворваться в парламент, но их вытеснил спецназ, передает «Интерфакс».

Противники возвращения карантинных мер также забрасывали полицию камнями, бутылками и яйцами и кричали «В отставку!». В потасовках с полицейскими участвовали сторонники ультраправых движений. Еще одна группа протестующих пришла к зданию государственного телевидения, которое оппозиция обвиняет в проправительственной позиции. Там также произошли стычки с полицейскими.

Policija gubi kontrolu i prebija ljude! pic.twitter.com/J7JIyCrBi1 — Ne davimo Beograd (@nedavimobgd) July 7, 2020

Премьер-министр страны Ана Брнабич осудила «вандализм политиков», которые стоят за этой «вспышкой насилия», организованной у парламента в момент, когда государство и система здравоохранения находятся под самым серьезным эпидемиологическим давлением с начала пандемии.