Козак рассказал о «театре абсурда» в переговорах с Украиной по Донбассу

Взгляд
9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
Разделы

Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

Иван Сафронов по-прежнему не признает себя виновнымФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку – действительно, это ведь не ЦРУ и даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии. Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Сербы взбунтовались

    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

      Перейти а раздел…

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Козак рассказал о «театре абсурда» в переговорах с Украиной по Донбассу
              Хабаровский губернатор Фургал задержан по подозрению в организации убийствЕС заступился за задержанных в Крыму исламистов-«украинцев»Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларовСМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами
              В Москве появился нападающий на женщин маньякВо Франции высмеяли ожидающую нападения России УкраинуКитай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с СШАЗеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца
              Медведев поделился лайфхаком для желающих стать президентомНа Украине объяснили причину окончательной потери Крыма«Российского шпиона» в Японии приговорили к принудительным работамГотово обвинение против Порошенко в совершении тяжкого преступления

              Главная тема


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              организация убийств


              Задержанного губернатора Фургала проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям

              суд Англии


              Британскому банку разрешили не платить по долгу Вексельбергу из-за санкций США

              статус святыни


              Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть

              Видео

              русский менталитет


              Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

              антисемитские высказывания


              Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

              военная теория


              Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

              экспорт газа


              Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

              права секс-меньшинств


              Алексей Алешковский: Гомосексуализм как высшая стадия империализма

              дело журналиста


              Виктор Сокирко: Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

              выборы президента США


              Геворг Мирзаян: Черный лебедь и Белый дом

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Козак рассказал о «театре абсурда» в переговорах с Украиной по Донбассу

                 9 июля 2020, 10:50
              Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Большинство вопросов в рамках урегулирования в Донбассе могло быть решено в достаточно короткие сроки, однако из-за противоречивой и постоянно меняющейся позиции украинской стороны переговоры нередко напоминают театр абсурда и не приносят результатов, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

              Козак заявил, что «с завидной регулярностью различные должностные лица Украины делают различного рода противоречащие друг другу, зачастую взаимоисключающие заявления», передает ТАСС.

              Так, в рамках обсуждения проекта регламента Контактной группы заместителем руководителя украинской делегации в Контактной группе была высказана позиция о том, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений не является обязательным для Украины, так как он был «одобрен», а не «утвержден» Советом Безопасности ООН.

              После того, как представители Донбасса попытались зафиксировать и обнародовать эту позицию в протоколе заседания, на следующей встрече тот же заместитель председателя украинской делегации дезавуировал свое заявление.

              Также звучали, по словам Козака, и многие другие заявления подобного рода: например, о том, что Минские соглашения нужны не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России.

              «Это постоянно дезориентирует других участников переговорного процесса и точно не способствует конструктивной работе. Все участники Контактной группы, и представители Донбасса, и Российской Федерации, и ОБСЕ, и самой Украины, вынуждены тратить значительную часть времени на выяснение истинной позиции Украины», – отметил он.

              По его словам, показательными являются «итоги нашей последней берлинской встречи, когда мы видим лишь попытки сохранить, как говорят коллеги, «дипломатическую двусмысленность» или «конструктивную неопределенность».

              «Уже такая терминология появилась, которая как раз и приводит к тому, что никаких решений нет – ни по политическим вопросам, ни по гуманитарным, ни по вопросам обеспечения безопасности», – указал он.

              Козак признался, что в условиях бесконечных, не приносящих результатов переговоров иногда действительно возникает желание «стукнуть кулаком по столу»: «Многочасовые, безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда. Но поскольку в соответствии с Минскими соглашениями Россия – один из участников Контактной группы, мы и в этих условиях будем делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи наших границ».

              «Единственной основой для этого являются Минские соглашения. Попытки придумать новые инструменты урегулирования содержат реальную опасность отодвинуть разрешение конфликта на многие годы», – подчеркнул замглавы администрации президента.

              Козак подчеркнул, что Россия готова поддержать любые договоренности между Киевом и Донбассом, у нее нет никаких «красных линий» в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Москва не хочет и того, чтобы ситуация в Донбассе превратилась в «замороженный» конфликт, не теряет надежду на «мирное политическое урегулирование конфликта».

              При этом в части политических и правовых аспектов урегулирования конфликта в Донбассе переговорный процесс в данный момент находится на нулевой отметке.

              «Мы предложили образовать Консультативный совет как площадку, если хотите, как повод, для начала обсуждения хотя бы на общественном уровне этих базовых вопросов урегулирования конфликта. И вот такая, казалось бы, совсем невинная идея, которая позволяла хоть в какой-то форме начать диалог, уже на следующий день встретила в Киеве ожесточенное сопротивление», – привел он пример.

              На ваш взгляд

               
              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?




              Обсуждение: 94 комментария

              Замглавы администрации президента напомнил, что представителей Украины, которые подписали протокол о намерениях создать такой совет, обвинили тогда в государственной измене и чуть ли не возбудили уголовные дела против них: «Такие обвинения звучали в том числе от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко, которым подписаны Минские соглашения, где реально легализован диалог с официальными представителями Донбасса. Не международная правосубъектность, а диалог».

              Таким образом, сложилась «абсолютно абсурдная ситуация».

              «В итоге в части политических и правовых аспектов урегулирования конфликта до сих пор процесс находится, по существу, на той же нулевой отметке. Содержательных предложений от Украины о политических условиях урегулирования конфликта и о порядке их согласования с представителями Донбасса не поступало. К идее создания Консультативного совета или какого-либо альтернативного механизма для диалога больше не возвращались. Если не считать не до конца сформулированное анекдотичное предложение назначить решением украинских властей представителей Донбасса и с назначенными лицами вести дискуссию об урегулировании конфликта», – сказал Козак.

              Он указал также, что вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, «это мнение исключительно авторов этих заявлений».

              Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР. Так он отреагировал на то, что республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.

              До этого в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на минских переговорах Борис Грызлов рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............