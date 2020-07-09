На Украине объяснили причину окончательной потери Крыма

Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

«Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, не даст им воды?» – отметила она в эфире NewsOne.

Герман напомнила, что в украинских селах у колодца всегда стояла кружка, чтобы любой прохожий мог утолить жажду. При этом Киев, который «кричит на каждом шагу» о принадлежности Крыма к Украине, не дает воду жителям региона.

По ее словам, такой же сценарий может ждать Донбасс, поскольку Украина не стремится выполнять Минские соглашения, и жители этого региона понимают, что «в неродной стране больше защиты и уверенности в завтрашнем дне», чем в родной.

Ранее Герман заявила, что Украина была мостом между Россией и Западом, это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в частности, позволит получать более конкретную информацию о ситуации в Крыму.

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