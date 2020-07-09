Китай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с США

Отношения с США сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами, заявил глава МИД Китая Ван И. Белый дом сообщил о подготовке новых мер, направленных против Китая.

Ван И заявил, что в США есть лица, которые руководствуются идеологическими предубеждениями и пытаются делать из Китая врага. Они применяют любые средства, пытаясь помешать развитию Китая и китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».

Пекин подчеркнул, что для всего мира важно, «сможет ли этот большой корабль китайско-американских отношений, который находится в плавании больше 40 лет, сохранить правильный курс».

Он заявил, что страны не должны пытаться изменить друг друга, им необходимо отыскать способ сосуществования различных систем.

Ван И заявил, что сейчас «политика США в отношении Китая основана на лишенных фактических оснований ошибочных стратегических суждениях, преисполнена эмоциональными оценками и предубеждениями маккартизма», а «необоснованные подозрения США в адрес КНР уже достигли необузданного страха и паники», передает ТАСС.

Как заявил китайский МИД, США в каждом инвестиционном проекте видят «политическую цель», а в каждом китайском студенте в США – шпиона.

Китай заверил, что не собирается «бросать вызов США или пытаться заменить их», у Пекина нет желания «перейти к тотальной конфронтации» с Вашингтоном.

Китай продолжит занимать дружественную позицию по отношению к США и будет выстраивать обоюдно выгодные связи с этой страной, сказал министр.

При этом США не следует думать, что они могут «требовать от Китая понимания и поддержки», пока «на грани умопомешательства выстраивают во всем мире кольцо вокруг Китая» и «бесконечно фабрикуют слухи и клевету в его адрес», заявил Ван И. Пекин потребовал прекратить «бесцеремонное вмешательство во внутренние дела» Китая.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что скоро Вашингтон объявит «о некоторых грядущих действиях, касающихся Китая».

Напомним, Китай впервые подробно и аргументированно ответил на требование США присоединиться к переговорам по поводу договора СНВ-3.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Кроме того, в июне США ввели санкции против Китая за действия в отношении Гонконга. Тогда же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае.

В мае США внесли десятки китайских организаций в черный список.