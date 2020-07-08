В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений

Рестораны и кафе в Московской области возобновят работу в полном объеме с 25 июля, ряд других ограничений по коронавирусу будет снят уже с 15 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

В области ряд ограничений снимается с 15 июля. Так, с этого дня работу возобновят стационарные организации отдыха детей и их оздоровления; организации, осуществляющие деятельность в области культуры, досуга, спорта в части организации работы кружков, секций.

Также возобновляется работа организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, однако проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях остается под запретом, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

В парках с 15 июля начнут работу летние кинотеатры, в полном объеме возобновят работу учреждения социального обслуживания, а также школьные лагеря.

В документе указано, что рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные закрыты в Подмосковье с 28 марта по 24 июля. Также с 25 июля возобновляется расчет наличными в общественном транспорте.

Еще один этап снятия ограничений начнется 1 августа: в регионе откроются санатории, отели и гостиницы, а также возобновят работу все образовательные учреждения.

«Возобновление посещения обучающимися иных образовательных организаций допускается с даты снятия ограничений (…) на основании предложений, предписаний главного государственного санврача по Московской области и после направления уведомления o готовности организации к возобновлению обучения или соблюдении требований стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, (...) но не ранее 1 августа 2020 года», – сказано в документе.

Помимо этого, с 1 августа разрешена выставочная и конгрессная деятельность по Стандарту.

Напомним, Воробьев ранее заявлял, что с 15 июля в Подмосковье откроются пляжи и аттракционы. С 6 июля в Подмосковье возобновили работу детские сады, ЗАГСы открылись с 1 июля, также в регионе с 1 июля разрешили прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках.