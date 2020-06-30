Воробьев анонсировал открытие детсадов в Подмосковье

Детские сады Подмосковья возобновят работу с понедельника, 6 июля, все ЗАГСы Московской области откроются 1 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас огромный запрос на открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили нас как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа (ситуации) с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают, не взяли пока еще отпуск», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Воробьев сообщил, что все ЗАГСы в Подмосковье открываются с 1 июля.

«У нас с понедельника по сути остается (из действующих ограничений) только маска, и остается запрет на массовые мероприятия. Уже с первого числа мы открываем все ЗАГСы, МФЦ, мы открываем спортивные объекты - детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях, кружках», – рассказал губернатор.

За минувшие сутки в России выявлено 6693 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.

Тем временем после коронавируса в Москве выздоровели более 150 тыс. человек.