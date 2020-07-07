У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него обнаружили коронавирус. Подозрения на COVID-19 у главы республики возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако тогда заболевание не подтвердили.

«Президент Жаир Болсонару заявил во вторник, 7 июля, что его тест на заболевание COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, был положительным», – передает РИА «Новости» сообщение портала G1.

Отмечается, что президент Бразилии продолжит исполнять свои обязанности.



«Как гражданин я буду следовать протоколу. Работать, отдавая распоряжения по видеосвязи, и изредка принимать кого-то, чтобы подписать тот или иной документ», – сказал Болсонару в видеообращении, которое транслировала бразильская служба телеканала CNN. Президент добавил, что поводов для паники нет, передает ТАСС.

Напомним, в марте появились сообщения, что у Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию. Позднее сын президента Бразилии не подтвердил эту информацию. Тогда же медслужба при президенте Бразилии объявила о выявлении коронавируса у главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена, который 7 марта сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

Сам Болсонару выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Болсонару в безответственности.

В июле у Болсонару вновь заподозрили симптомы коронавируса, президент страны отменил запланированные до конца недели мероприятия.