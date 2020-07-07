У президента Бразилии выявили симптомы коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил запланированные до конца недели мероприятия из-за похожих на коронавирусную инфекцию симптомов, сообщил телеканал CNN Brasil.

Болсонару сдал тест на коронавирус, результаты ожидаются во вторник, передает ТАСС.

По словам президента Бразилии, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом снизился до 96%. Он также сообщил, что сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила проблем.

По словам Болсонару, для лечения он принимает гидроксихлорохин.

Напомним, в марте появились сообщения, что у Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию. Позднее сын президента Бразилии не подтвердил эту информацию. Тогда же медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена, который 7 марта сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

Сам Болсонару выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Болсонару в безответственности, которая «привела к заражению [коронавирусом] и смерти тысяч бразильцев».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Бразилия стала новым эпицентром коронавируса.

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