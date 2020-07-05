В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет плюс 21, местами возможен туман. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до 26 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется западный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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