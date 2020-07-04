В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 674 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах», при этом из них «29,6% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 674 тыс. 515 случаев коронавируса в 85 регионах.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 680, Подмосковье – 275, Ханты-Мансийском АО – 273.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Северной Осетии (0,5%), Еврейской АО (0,5%), Чеченской Республике (0,5%), передает ТАСС.

За весь период зафиксировано 10 тыс. 27 летальных исходов, выздоровели 446 тыс. 879 человек.

Общее число вирус-положительных пациентов достигло 674 тыс. 515, в данный момент продолжают лечение 217 тыс. 609 человек.

Накануне, 3 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6718. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 86.

Отметим, что прирост выявленных за сутки случаев коронавируса девять дней держится на отметке ниже 7 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу составил 0,99. В Москве этот показатель остался на отметке 0,87. В среднем по стране он держится ниже единицы с 16 июня, а в столице – ровно месяц, с 4 июня.

Самый низкий показатель среди десяти регионов с наибольшим количеством заболевших фиксируется в Воронежской области – 0,84. В Ростовской области он составил 0,89, в Подмосковье – 0,9, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Красноярском крае – 0,96.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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