В России подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6718 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 667 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6718 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 659, Подмосковье – 298, Ханты-Мансийском АО – 271.

Всего в стране выявлено 667 883 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 437 893 человек, из них 8915 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9859 человек.

Накануне, 2 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6760. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 42.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.