Российские ученые создали адресное лекарство от рака печени

В России разработано адресное лекарство от рака печени. «Помощник» попадает только в клетки опухоли, за счет чего можно уменьшить вводимую дозу токсичного противоракового препарата, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Как отмечают в вузе, изобретение химиков-органиков Московского университета касается способа получения нового класса биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве лекарственных средств для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Особенно эффективными они становятся при адресной доставке, передает РИА «Новости».

В МГУ поясняют, что адресная доставка лекарств – очень перспективный метод модификации лекарственных агентов, существенно улучшающий фармакологический профиль препарата. Метод позволяет повысить эффективность лекарственных препаратов за счет увеличения их действенной концентрации и снижения общей интоксикации организма.

«Помощник» доставляет противоопухолевые препараты прямо к клеткам печени через псиалогликопротеиновый рецептор – одну из наиболее удобных мишеней для адресной доставки лекарственных агентов в клетку. Тем самым он позволяет существенно уменьшить вводимую пациенту дозу токсичного противоракового препарата, за счет того, что лекарство попадает только в опухолевые клетки, минуя здоровые», – рассказала один из авторов патента, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Елена Белоглазкина.

В феврале этого года стало известно, что ученые открыли способ неинвазивного высвобождения лекарственных препаратов внутри раковых клеток. Это приблизило исследователей к созданию системы таргетной доставки противораковых препаратов.

Ранее сообщалось, что ученые из США вывели способ предотвращения развития раковых клеток.