Ученые получили средство против развития раковых опухолей

Ученые из США вывели способ предотвращения развития раковых клеток, сообщает портал MedicalXpress.

Метод, разработанный в университете города Луисвилл, испытывали на здоровых мышах. Животным ввели белок SA-4-1BBL, синтезированный из клонированных последовательностей ДНК, затем заразили раковыми клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких, передает РИА «Новости».

В результате было отмечено, что инъецированный белок предотвратил появление опухоли спустя две недели после эксперимента, а его действие продолжалось около двух месяцев. По мнению ученых, молекула белка смогла создать в иммунной системе защитную реакцию на появление редких опухолевых клеток.

Летом прошлого года сингапурские ученые разработали пептидный препарат, способный остановить развитие первичного рака печени.