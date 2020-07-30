Потерявшаяся в лесу пенсионерка раскрыла секрет выживания

В Нижегородской области 81-летняя пенсионерка выживала в лесу больше суток. Чтобы не замерзнуть, она всю ночь делала зарядку и пила воду через мох.

Женщина потерялась во время сбора грибов. В 700 метрах от дома она сказала, что пойдет искать ягоды, но в итоге пропала больше, чем на сутки. Для ее поисков была подключена поисково-спасательная группа, однако пенсионерка в итоге сама вышла к дому, передает Рен ТВ со ссылкой на региональные СМИ.

По словам внука, когда женщину доставили домой, она была в немного бредовом состоянии.

Ранее сообщалось, что грибники чаще всего пропадают из-за дождливой погоды. Всему виной дождливое лето, так как в пасмурную погоду легче потерять ориентир и отправиться не в ту сторону. В 2019 году одна только «Лиза Алерт» получила почти 13 тыс. заявок о пропавших в лесу людях. Пик «сезона» приходится на лето, когда активизируются грибники – каждый день пропадают сотни человек.