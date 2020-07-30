В Совфеде назвали риски Трампа в случае переноса выборов в США

«Если переносить голосование, нужно быть уверенным в победе, ведь минусы такого шага очевидны, а ставки слишком высоки. Если Трамп пойдет на это и проиграет, это будет тяжелым ударом по всей Республиканской партии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя заявление Дональда Трампа о возможности переноса даты президентских выборов из-за коронавируса.

«Вариант с переносом вполне возможен, – отметил Игорь Морозов. – Соответствующие лазейки, насколько мне известно, в американском законе существуют. Единственная проблема – понять, насколько Трампу выгодно проводить выборы в срок, имея в виду протесты по всей стране и совершенно необузданную пандемию».

Потому что, во-первых, перенос даты голосования не гарантирует победы, продолжил собеседник. Во-вторых, не очень понятно, как это будет воспринято в Конгрессе США и рядах сторонников Трампа. Не факт, что это добавит ему голосов даже его ядерного электората. Такой шаг может быть воспринят как политическая слабость и принести разочарование в своем фаворите, отметил сенатор.

«Решение с точки зрения его перспектив очень неоднозначное. Говорить, о нем только со знаком плюс, будучи уверенным, что оно даст дополнительные шансы Трампу, я бы поостерегся. Если президент США пойдет на такой шаг, это станет жестом отчаяния, мерой последней надежды. Если переносить голосование, нужно быть уверенным в победе на сто процентов, потому что минусы слишком очевидны, а ставки слишком высоки. Если Трамп пойдет на это, да еще и проиграет, это будет чрезвычайно тяжелым ударом, как по его фигуре, так и по всей Республиканской партии», – заключил Игорь Морозов.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поставил предложил перенести дату выборов президента страны. По словам американского лидера, голосование по почте из-за коронавируса приведет к тому, что выборы 2020 года станут «самыми недостоверными и нечестными в истории», а это «большой позор для США».

«Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» – риторически восклицает Трамп в своем сообщении.

Напомним, выборы президента США были запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее члены правящей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США обвинили крупнейшие американские технологические корпорации в попытке вмешательства в американские выборы, цензуре в отношении консерваторов и в подыгрывании Демократической партии.

«Я просто перейду к самой сути: большие технологические [компании] преследуют консерваторов. Это не подозрение. Это не предчувствие. Это факт», – заявил республиканец Джим Джордан, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей, которые были посвящены борьбе с монополизмом американских корпораций, специализирующихся на работе в интернете.

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