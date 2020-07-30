Мать политтехнолога Шклярова рассказала об аресте сына в Белоруссии

Мать задержанного в Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова Нина Шклярова раскрыла подробности задержания сына и заявила, что политтехнолог не совершал правонарушений.

«Он поехал вчера на рынок неподалеку от дома, в шортах и футболке – и исчез. Его схватили, из Гомеля раздетого завезли в Минск. Только вечером мне позвонили, сообщили, что он задержан. Я ночь не спала, я не понимаю в чем дело. Если он политтехнолог, то что? Что он мог сделать плохого? Я воспитала такого хорошего, толкового, образованного сына – и теперь на старость лет так должна волноваться?» – заявила Шклярова в разговоре с «Радыё Свабода».

По ее мнению, Виталий не делал ничего противозаконного, он не причастен к правонарушениям.

«У него какое-то преступление? Да они просто боятся его! Я не понимаю, в какой стране мы живем! У меня нет слов. Это просто ужас», – сказала женщина.

Напомним, белорусские государственные СМИ сообщили, что в стране задержан политтехнолог Виталий Шкляров. По версии белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Шкляров ранее работал на выборах президента Грузии. Политтехнолог сотрудничал с кандидатом от оппозиции Григолом Вашадзе из партии бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили.