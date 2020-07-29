В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщили государственные СМИ республики.

«В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров – тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак», – передает РИА «Новости» сообщение белорусского государственного телеканала ОНТ.

«По версии [белорусских] спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». По одной из версий, «Страна для жизни» (видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, – прим. ВЗГЛЯД) работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение», – было заявлено в эфире ОНТ.

«Орестовали», – написал сам Шкляров в своем Telegram-канале.

Кроме того, в среду на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Президент республики Александр Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями по ситуации с задержанными в стране россиянами.