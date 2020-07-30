Задержанный в Минске российский политтехнолог работал на грузинскую оппозицию

В Тбилиси в связи с задержанием в Белоруссии российского политтехнолога Виталия Шклярова вспомнили о его работе на выборах президента в Грузии два года назад, когда он сотрудничал с кандидатом от оппозиции Григолом Вашадзе из партии бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт Петрэ Мамрадзе напомнил, что тогда «Шкляров проявил себя достаточно активно и помог кандидату от оппозиции набрать такое количество голосов, что потребовалась мобилизация усилий на второй тур, который в итоге выиграла поддерживавшаяся правящей «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили».

«В Грузии внимательно следят за процессами в Белоруссии, так как и у нас скоро, в октябре, выборы в парламент, поэтому национальная безопасность Грузии должна быть надежно защищена от вмешательств извне», – отметил аналитик.

При этом Петрэ Мамрадзе напомнил, что сам Шкляров признавал демократичность предвыборных процессов в Грузии и отсутствия давления на оппозицию.

«Шкляров проявил себя как независимый пиарщик, довольно успешный», – отметил он, напомнив, что при этом в Грузии много говорят о возможных связях самого Григола Вашадзе с советскими спецслужбами - в советский период нынешний грузинский оппозиционер работал в том числе на ответственных должностях в ООН.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан не исключила, что Россия якобы может вмешаться в парламентские выборы в Грузии 31 октября. Посол заявила, что «конкретных доказательств» такого «вмешательства» у нее пока нет, но «вероятность этого высока».

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщили государственные СМИ республики. По версии белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».