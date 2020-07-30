Связь вероятного роста числа заразившихся COVID-19 осенью с началом учебного года опровергли

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Индия предлагает России построить новую геополитическую реальность

Сотрудничество России и Индии предполагает в том числе и военные аспекты Виталий Аньков/РИА Новости
Участие в очень подозрительном (по крайней мере, на первый взгляд) интеграционном процессе предлагает России один из ее важнейших партнеров – Индия. Самое опасное, о чем может идти речь в таком случае – это создание антикитайской коалиции, в которой Москва категорически не хочет участвовать. Неужели наши индийские друзья на пару с Соединенными Штатами хотят столкнуть нас лбами с китайцами? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    Связь вероятного роста числа заразившихся COVID-19 осенью с началом учебного года опровергли

    30 июля 2020, 12:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью в России возможен, но не из-за начала учебного года у школьников и студентов, а в связи с сезонными ОРВИ, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

    «Осенью может ожидаться подъем заболеваемости СОVID-19, но не к 10-14 сентября, а в связи с сезонным ростом ОРВИ. Если сравнивать с весной [апрель – май], то такого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией быть не должно, так как постепенно происходит формирование коллективного иммунитета к новому коронавирусу», – передает ТАСС слова Тотоляна.

    Эксперт отметил, что по состоянию на июнь в Москве и Санкт-Петербурге доля населения с антителами к вирусу уже достигла 26%. Поэтому ожидается, что к началу учебного года уровень иммунной прослойки будет еще выше. Кроме того, среди детей дошкольного и школьного возраста были установлены максимальные показатели коллективного иммунитета. Это, по его словам, «вселяет еще больше оптимизма относительно, того как пройдет начало учебного года».

    При этом в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера не дают оценку тезисам ученых из университета Петра Великого, поскольку непонятно, какие факторы учитывались при составлении модели.

    «Необходимо ознакомиться с описанием модели, или с публикациями этих специалистов на данную тему. Иными словами, чтобы сказать правильны ли расчеты, необходимо увидеть сами расчеты, а не их конечный результат. Из заданного вопроса непонятно какие факторы, кроме длительности инкубационного периода, были учтены при моделировании», – отметил Тотолян, добавив, что научные организации Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг за ситуацией.

    Напомним, за последние сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявлено 834 499 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 629 655 человек, из них 9322 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 802 человека. Накануне, 29 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5475. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 34.

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