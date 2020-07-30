Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась снижением 30 июля 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,1% – до 2915,43 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,85% – до 1255,21 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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