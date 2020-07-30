В Гонконге начались аресты за нарушение закона о нацбезопасности

Полиция Гонконга арестовала четырех сторонников независимости этого административного района КНР по обвинению в нарушении нового закона о защите национальной безопасности, сообщила South China Morning Post.

Среди задержанных – 19-летний Тони Чун, основатель радикального молодежного движения Studentlocalism. Эта сепаратистская организация была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона о нацбезопасности. Однако, по данным полиции, активисты движения продолжали противозаконную деятельность подпольно, передает ТАСС.

Как отмечают наблюдатели, это первый случай, когда сотрудники нового подразделения по обеспечению нацбезопасности произвели целенаправленные аресты и рейды в квартирах подозреваемых в соответствии с новым законом. Ранее нарушители задерживались лишь во время уличных протестных акций.

Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовым актом предусмотрено пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможность расследования дел на территории материкового Китая.