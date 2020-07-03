ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии исламистов – сторонников халифата

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3 июля, пятница | Последнее обновление — 11:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира
Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам
Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой
Гей-браки вторглись в православный мир
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Каким будет мир без лидерства США
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Триумф Путина
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
Обсуждение: 100 комментариев
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
Россияне опробовали голосование рядом с домом
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во двореПодробности...
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