ФСБ задержала экстремистов в четырех российских регионах

В четырех регионах Приволжья задержаны участники международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат*» (запрещена в России), сообщила ФСБ.

«Пресечена деятельность ... экстремистской организации «Таблиги Джамаат*». В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях ... задержаны лидеры и активные участники данной организации», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

У задержанных дома и на местах конспиративных сборов нашли запрещенную литературу, средства связи, банковские карты и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело.

В феврале в Москве и Подмосковье задержали семерых исламистов из международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат».