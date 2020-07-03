Сирийский опыт разведки применили в ходе учений на Северном Кавказе

В ходе учений на Северном Кавказе российские военные применили опыт использования беспилотников при осуществлении разведки, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Военные подразделения беспилотной авиации мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО дислоцированы в Чечне, передает ТАСС.

В ходе учений они «отработали новые методы ведения воздушной разведки». В основе новых методов разведки лежит «боевой опыт, полученный в Сирии».

«Двусторонние батальонные тактические учения» проводились на полигоне Серноводский в Ставропольском крае. В них участвовало свыше 1 тыс. военных, около 250 единиц техники, включая танки, БМП, БТР и САУ.

Военные также использовали комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» с беспилотниками, что позволяло максимально точно определить координаты противника, снизить время тактической разведки на большой дальности, вовремя передать данные на командный пункт.

Напомним, еще в 2016 году министр обороны генерал армии Сергей Шойгу призвал учитывать опыт ведения боевых действий в Сирии при обучении российских войск.